Настроить Spamassassin на VPS сервере

Есть игровой сервер Counter-Strike 1.6, на который продаются админки в ручном режиме. Сервер был изначально настроен и в техническом плане работа меня устраивает. Что хочется реализовать: 1. автоматическая покупка админки(на день, неделю, месяц) без моего участия через ...