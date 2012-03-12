Настройка VTIGER CRM

Мы используем систему vtiger для учёта заявок на бронирование. Система установлена и настроена на нашем сервере.

Сейчас стоят задачи по автоматизации:

- генерация отчётов установленного образца (заявка на бронь, подтверждение брони) из данных таблицы контактов и их рассылка.

- внесение контакта в базу из почтовой заявки

- предоставление партнёрам простого доступа в систему для работы со своими заявками. По результатам работы должны отправляться уведомления.

Сколько будут стоить настройки по следующему бизнес-процессу:

1. Клиент отправляет заявку с сайта (это делает сам сайт, но форму в которой приходит заявка мы можем настроить так, как вы скажете)

2. CRM создаёт сделку по этой заявке

3. Сразу же в отель отправляется запрос на бронь с кратким описанием и предложением зайти в систему

4. Зайдя в систему отель может увидеть все открытые заявки, отправленные на него, и подвердить либо отказаться по каждой

5. В случае подтверждения клиенту отправляется форма подтверждения брони (а нам естественно его копия, а также в системе делается пометка)

6. В случае отказа нам приходит уведомление об отказе отеля

Работа на удалёнке.