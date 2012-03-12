Настройка VTIGER CRM

Принтер ставит документ в очередь печати и не печатает. Удалить документ из очереди - не возможно, помогает только ребут компа. Танцы с бубном результата не принесли. Кто может разрулить и решить задачу через удалённый доступ ...
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Мы используем систему vtiger для учёта заявок на бронирование. Система установлена и настроена на нашем сервере.
Сейчас стоят задачи по автоматизации:
- генерация отчётов установленного образца (заявка на бронь, подтверждение брони) из данных таблицы контактов и их рассылка.
- внесение контакта в базу из почтовой заявки
- предоставление партнёрам простого доступа в систему для работы со своими заявками. По результатам работы должны отправляться уведомления.
Сколько будут стоить настройки по следующему бизнес-процессу:
1. Клиент отправляет заявку с сайта (это делает сам сайт, но форму в которой приходит заявка мы можем настроить так, как вы скажете)
2. CRM создаёт сделку по этой заявке
3. Сразу же в отель отправляется запрос на бронь с кратким описанием и предложением зайти в систему
4. Зайдя в систему отель может увидеть все открытые заявки, отправленные на него, и подвердить либо отказаться по каждой
5. В случае подтверждения клиенту отправляется форма подтверждения брони (а нам естественно его копия, а также в системе делается пометка)
6. В случае отказа нам приходит уведомление об отказе отеля
Работа на удалёнке.
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