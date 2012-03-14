Windows 2008 и работа команды exec для запуска ПО

Нужно сделать скрипт для регулярного резервного копирования папки с документами. Требования: 1. Периодичность - раз в три дня 2. Сжатие в один файл 3. Фильтрация - иключить avi mp3 jpg exe 4. Удаление устаревших архивов - хранить не более ...
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Как сделать, чтобы команда «exec» правильно запускала приложения. То есть
как сделать, чтобы введенное с командной строки, аналогично запускалось
через php-скрипт (команда exec).
какие привилегии и на какие файлы нужно выставить?
*тоесть с коммандной строки работает, а через скрипт нет…
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