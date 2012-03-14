Windows 2008 и работа команды exec для запуска ПО

Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Как сделать, чтобы команда «exec» правильно запускала приложения. То есть

как сделать, чтобы введенное с командной строки, аналогично запускалось

через php-скрипт (команда exec).

какие привилегии и на какие файлы нужно выставить?

*тоесть с коммандной строки работает, а через скрипт нет…

12 лет назад
dimitrius_777
Дмитрий 
42 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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