Донастроить сервер на Debian

Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок165 просмотров
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Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz, Debian, ISPmanager Pro

Нужно сделать следующего:

1)Установить и настроить nginx (я в принципе его установил, но потом испугался большого количества потоков через него. Почитал, что могут сделать из моего сервера прокси без правильной настройки. Потом еще раз активировал его и сайты стали недоступны. )

Соответственно прописать порты, наладить взаимоотношения с апаче. Объяснить, что такое потоки и почему их так много идет через один, неизвестный мне IP

2) установить плагин apachestatus (если есть в нем смысле после установки nginx)

3) установить и настроить программы по различного рода защите сервера (уже установил fail2ban). Хотелось бы чтобы все файлы сканировались на предмет вируса и присылался рапорт наподобие http://burnsforce.com/original-guides/debianubuntu-anti-virus-and-root-kit-scan-script/

4) Безопасно решить проблему прав вордпресса для создания папок и изменения. То есть при обновлении требует фтп детали, сервер не дает вордпресу загружать картинки. Когда меняю на 777, все работает, но не безопасно.

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Debian
12 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$25
1 день
Было сделано все по ТЗ и даже больше. проблема только в том, что после этого сервер стал работать хуже. Пришлось искать другого специалиста, который за эти же деньги переустановил систему и настроил все по оригинальному тз, чтобы сервер работал как часы
С Сергеем приятно работать, рекомендую!
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