Донастроить сервер на Debian

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz, Debian, ISPmanager Pro

Нужно сделать следующего:

1)Установить и настроить nginx (я в принципе его установил, но потом испугался большого количества потоков через него. Почитал, что могут сделать из моего сервера прокси без правильной настройки. Потом еще раз активировал его и сайты стали недоступны. )

Соответственно прописать порты, наладить взаимоотношения с апаче. Объяснить, что такое потоки и почему их так много идет через один, неизвестный мне IP

2) установить плагин apachestatus (если есть в нем смысле после установки nginx)

3) установить и настроить программы по различного рода защите сервера (уже установил fail2ban). Хотелось бы чтобы все файлы сканировались на предмет вируса и присылался рапорт наподобие http://burnsforce.com/original-guides/debianubuntu-anti-virus-and-root-kit-scan-script/

4) Безопасно решить проблему прав вордпресса для создания папок и изменения. То есть при обновлении требует фтп детали, сервер не дает вордпресу загружать картинки. Когда меняю на 777, все работает, но не безопасно.

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