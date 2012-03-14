Настройка Perl

Кратко опишу суть задачи: есть сайт, написанный на Perl, который переносится с одного хостинга на другой. На новом хостинге не хватает модулей для работы этого сайта.Собственно нужно их установить и настроить. Сайт очень простой, просто совсем нет времени с этим разбираться. Жду предложений по цене и срокам.