Настройка сервера для хостинга под ключ

Требуется удалённая настройка GoIP шлюза и SIM Bank. С предложениями обращаться на скайп bsrvlad
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желательно на базе CentOS либо FreeBSD
Сервер куплен здесь http://www.hetzner.de/
На сервере еще ничего не установлено. Будет запущено достаточно много сайтов с приличной нагрузкой, поэтому
Требование к кандидату:
- большой опыт работы по настройке серверов (не менее 5 лет)
- Хорошо разбираться в тонкостях настройки и оптимизации сервера
- Уметь сделать все под ключ, дадим root-доступ к серверу, через время результат
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