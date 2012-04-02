Настройка сервера для хостинга под ключ

Желательно на базе CentOS либо FreeBSD

Сервер куплен здесь http://www.hetzner.de/

На сервере еще ничего не установлено. Будет запущено достаточно много сайтов с приличной нагрузкой, поэтому

Требование к кандидату:

- большой опыт работы по настройке серверов (не менее 5 лет)

- Хорошо разбираться в тонкостях настройки и оптимизации сервера

- Уметь сделать все под ключ, дадим root-доступ к серверу, через время результат