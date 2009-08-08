jlw

Юрий jlw

 
38 летУкраина/Запорожье
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Программирование:

- Java 2 (J2SE)

- С/С++

- SQL( диалекты Access, MySQL)

- PHP

- HTML,JavaScript, AJAX, CSS

- языки семейства XML

- RDF/XML, RDFs, OWL( Lite, DL)

- Pascal

- Basic

- Assembler ( под MS-DOS)

Администрирование:

- Настройка хостинга

- Настройка серверов Linux

Создание сайтов:

- Сайты-визитки

- Сайты-каталоги

- Интернет магазины

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxAjax
Портфолио
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Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Настройка сервера для хостинга под ключ
Очень доволен работой! Все четко сделано! А сервер начал работать быстрее, чем я привык!!
Заказчик оплатил заказ. Работать с ним одно удовольствие.
Ответный отзыв
Solariss
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$180
10 баллов
13 лет назад
Многокритериальная оценка материала в Друпале
Очень доволен работой Юрия — результат превзошел ожидания! На данный момент это мой самый позитивный опыт работы с программистами. Доволен абсолютно всем: профессиональной компетенцией, подходом к работе и человеческому отношению. Однозначно рекомендую другим и сам надеюсь на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Кирилл - отличный заказчик. Легко найти общий язык и с оплатой нет проблем.
Ответный отзыв
okovalev
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Вствка Google карт на сайт через API
Работа была выполнена на 10+! Юрий выполнил всё что было необходимо и даже больше (парсить пришлось несколько раз и разными способами). Все рекомендую его как отличного профессионала, а так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество! P.S. по горячим следам подбросил ему ещё небольшую работенку :-)
Рад был сотрудничеству. Были предоставлены хорошие условия работы со своевременной оплатой.
Ответный отзыв
valech
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Сделать скрипт
Шикарно выполнил работу. Все четко и в сроки. Спасибо большое.
Произвел оплату за выполненное задание.
Ответный отзыв
Служба поддержки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#440
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#454