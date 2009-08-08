Работа была выполнена на 10+! Юрий выполнил всё что было необходимо и даже больше (парсить пришлось несколько раз и разными способами). Все рекомендую его как отличного профессионала, а так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество! P.S. по горячим следам подбросил ему ещё небольшую работенку :-)