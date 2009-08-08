Программирование:
- Java 2 (J2SE)
- С/С++
- SQL( диалекты Access, MySQL)
- PHP
- HTML,JavaScript, AJAX, CSS
- языки семейства XML
- RDF/XML, RDFs, OWL( Lite, DL)
- Pascal
- Basic
- Assembler ( под MS-DOS)
Администрирование:
- Настройка хостинга
- Настройка серверов Linux
Создание сайтов:
- Сайты-визитки
- Сайты-каталоги
- Интернет магазины
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен работой! Все четко сделано! А сервер начал работать быстрее, чем я привык!!
Ответный отзыв
Заказчик оплатил заказ. Работать с ним одно удовольствие.
$180
10 баллов
13 лет назад
Очень доволен работой Юрия — результат превзошел ожидания! На данный момент это мой самый позитивный опыт работы с программистами. Доволен абсолютно всем: профессиональной компетенцией, подходом к работе и человеческому отношению. Однозначно рекомендую другим и сам надеюсь на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Кирилл - отличный заказчик. Легко найти общий язык и с оплатой нет проблем.
$120
10 баллов
14 лет назад
Работа была выполнена на 10+! Юрий выполнил всё что было необходимо и даже больше (парсить пришлось несколько раз и разными способами). Все рекомендую его как отличного профессионала, а так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество! P.S. по горячим следам подбросил ему ещё небольшую работенку :-)
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству. Были предоставлены хорошие условия работы со своевременной оплатой.
$100
10 баллов
14 лет назад
Шикарно выполнил работу. Все четко и в сроки. Спасибо большое.
Ответный отзыв
Произвел оплату за выполненное задание.
Служба поддержки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#440
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#454