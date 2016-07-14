pamir1974

Павел pamir1974

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Полиграфия, дизайнер-верстальщик, обработка фотографий

Здравствуйте! Я профессиональный дизайнер и фотограф. Стаж по работе фотографом уже более 15 лет. Дизайн-верстка (журналы, газеты, учебники и пр.) более 7 лет. Работаю в Photoshop, CorelDRAW, InDesign и других графических программах. Выполню Ваш заказ качественно и в минимальные сроки... если конечно он еще актуален.

скайп: fotokor1974

Отзывы заказчиков

jlw
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшие коррективы в дизайне коробки
CorelDRAW
Очень доволен работой Павла. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
Было очень приятно работать с таким заказчиком. Все четко, в срок и молниеносная оплата! Рекомендую всем фрилансерам кто хочет работать без неравотрепки
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