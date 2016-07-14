Полиграфия, дизайнер-верстальщик, обработка фотографий

Здравствуйте! Я профессиональный дизайнер и фотограф. Стаж по работе фотографом уже более 15 лет. Дизайн-верстка (журналы, газеты, учебники и пр.) более 7 лет. Работаю в Photoshop, CorelDRAW, InDesign и других графических программах. Выполню Ваш заказ качественно и в минимальные сроки... если конечно он еще актуален.

скайп: fotokor1974