Полиграфия, дизайнер-верстальщик, обработка фотографий
Здравствуйте! Я профессиональный дизайнер и фотограф. Стаж по работе фотографом уже более 15 лет. Дизайн-верстка (журналы, газеты, учебники и пр.) более 7 лет. Работаю в Photoshop, CorelDRAW, InDesign и других графических программах. Выполню Ваш заказ качественно и в минимальные сроки... если конечно он еще актуален.
скайп: fotokor1974
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
CorelDRAW
Очень доволен работой Павла. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с таким заказчиком. Все четко, в срок и молниеносная оплата! Рекомендую всем фрилансерам кто хочет работать без неравотрепки