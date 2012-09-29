Нужна верстка + натяжка + программирование

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

нужна верстка + натяжка + программирование (см. вложение) ждем ваши цены.

13 лет назад
webriga
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер видео с группы vk

    $50

    Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео. Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Javascript bookmarklet

    $500

    Всем доброго времени суток! Задача для JS девелоперов: Javascript Bookmarklet Посмотреть функционал мы можете пройдя на www.myregistry.com (необходимо зарегистрироваться чтобы установить Bookmarklet) Краткие требования к ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта свадебного платья. Только Москва

    $250

    Доработка сайта свадебного платья.Только Москва! Необходимо доработать сайт свадебного и вечернего платья. Все материалы имеются, нужно их залить и переделать главную страницу, чтобы наконец он заработал!!! Все подробности объясню лично. ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Е. Крецу

    Криворукий друпаллер Миша сделал говноменю и положил верстку. Нужно спасать ресурс. Итак основные моменты, которые надо сделать в сайте: 1) горизонтальное меню, по примеру как у http://www.ibm.com/ru/ru/ - при нажатии на ...

    DrupalNode.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка лог файлов

    В приложении примеры лог файлов, их 5 штук. Необходимо разработать bash скрипт для linux который будет убирать ненужные записи из лог файлов (маска ip адрес, задается в конфигурационном фале) Видите что ...

    Linux
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт php для корректировки цен в БД и-магазина

    Требуется скрипт для движка интерент магазина на базе vamshop для корректировки текущих цен в БД в зависимости от изменений цен поставщика. В магазине есть импорт и экспорт в вот думаю на основе того модуля ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • CMS для работы с ГГЛ

    $1000

    Имеется gogetlinks.net имеются сайты!!! необходим cms для автоматизации работы с этой биржей с возможностью удаленного управления публикациями, в админке предусмотрены несколько ролей пользователей, задания из ГГЛ грузятся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад