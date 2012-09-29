Требуется разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки161 просмотр

Необходим программист для постоянной работы над сайтом www.artcontract.ru

Сайт выполнен на PHP и MS SQL

Для теста можно доработать функционал кнопки Заказать работу: http://artcontract.ru/profile/pview.php?id=98849

В данный момент приходит сообщение, что сделана заявка. Требуется расширить функционал этого блока, добавив возможность получения в лк и на почту более подробной информации о заказчике.

PHPSQL
13 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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