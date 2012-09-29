Добрый день. Ищу программиста на Simpla CMS пишите все кто хочет поработать думаю всем работа найдеться. Жду предложений. Спасибо. С Уважением.
Провести аудит кода модуля
Модуль реализован: PHP, Mysql, ajax
Необходимо провести аудит кода сайта, написанного на php, провести оптимизацию, выполнить доработки.
Внутренний аудит кода конфигурации на предмет
выявления слабых мест, тормозящих работу:
- Выявить уязвимости кода;
- Проанализировать корректность ст-ры таблиц модуля;
- Выявить лишние запросы к бд.;
- Выявить ошбки в коде.;
- Стиль оформления кода.
- Другие параметры со стороны аудитора.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество по поддержке и доработке конфигурации.
Результатом работы будет отчет по заявленным пунктам
с подробными комментариями у указанием номеров строк.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть данные такого формата: (аттач Снимок-4.png ) Если посмотреть на колонку "Группировка", то в ней видны значения идущие ч-з двоеточие (пример 2696:1531) либо особняком (пример 2996). Параметр до двоеточия (или если ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...Закрыт13 лет назад
Необходим программист для постоянной работы над сайтом www.artcontract.ru Сайт выполнен на PHP и MS SQL Для теста можно доработать функционал кнопки Заказать работу: http://artcontract.ru/profile/pview.php?id=98849 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
надо объеденить два(или больше) объекта: ----------------------------------------------------------- var obj1 ={ countA: 1, countB: 2, br : [ { _id: {br:'nameA',ver:'1.0'} , countA: 100 , countB: 200}, { _id: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1) Требуется сделать rss для движка Кандидат. В RSS должно быть: Настраиваемое кол-во символов анонса статей. Настраиваемое кол-во вывода анонсов. 2) Поправить вывод 1 анонса последних постов блога на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист, для допиливания вирта 2Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Для работы над сайтом требуется программист или команда. Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются. Работа по времени на 1–1,5 месяца. Занятость: полная. Оплата: 80–100 тысяч ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно изменить стандартный поиск на сайте www.iborn.ru Добавить цену, кнопку купить и вывести артикул пример http://www.sebevdom.ru/index.php?searchstring=%EF%EE%F1%F3%E4%EE%EC%EE%E5%F7%ED%E0%FF+%EC%E0%F8%E8%ED%E0 стандартный поиск http://iborn.ru/search/index.php?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Есть скрипт загрузки файла в БД: http://pastebin.com/eDrMZCms Нужно сделать следующее: 1. Разбить загрузку файла на части, файл 30 МБ и и часто не догружается полностью 2. Сделать замену символов " &apos; ...Завершен13 лет назад