Провести аудит кода модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Модуль реализован: PHP, Mysql, ajax

Необходимо провести аудит кода сайта, написанного на php, провести оптимизацию, выполнить доработки.

Внутренний аудит кода конфигурации на предмет

выявления слабых мест, тормозящих работу:

- Выявить уязвимости кода;

- Проанализировать корректность ст-ры таблиц модуля;

- Выявить лишние запросы к бд.;

- Выявить ошбки в коде.;

- Стиль оформления кода.

- Другие параметры со стороны аудитора.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество по поддержке и доработке конфигурации.

Результатом работы будет отчет по заявленным пунктам

с подробными комментариями у указанием номеров строк.

AJAXMySQLPHP
13 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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