Нужно 2 скрипта: 1. Выгружает заказы за период 2. Выгружает товары в заказах за период Нужно как отдельную пристройку, выгрузка в CSV.
Спарсить несколько небольших проектов
Приветствую!
Нужно оперативно спарсить несколько относительно небольших и несложных проектов.
На выходе нужен хмл (сами скрипты не нужны).
Бюджет на каждый парс - 15 вмз.
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