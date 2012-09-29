Спарсить несколько небольших проектов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Приветствую!

Нужно оперативно спарсить несколько относительно небольших и несложных проектов.

На выходе нужен хмл (сами скрипты не нужны).

Бюджет на каждый парс - 15 вмз.

13 лет назад
bratishco
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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