Настройка и адаптация php + mysql скрипта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо переработать текущий скрипт формирования rss потока по средствам php+mysql.

Так же необходимо адаптировать html дизайн под скрипт.

Приватно для: "Дмитриев Сергей" (cthutq231190).

HTMLMySQLPHP
13 лет назад
LifeISlife
Виктор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$60
8 дней

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад