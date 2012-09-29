Доработка на Wordpress

Имеется сайт на wordpress. Требуется реализовать механизм (расширенный поиск), когда у части записей заполняются дополнительные поля, по которым потом возможен поиск. Запрограммировать и сверстать back-end и front-end такого поиска.

Поля будут не только текстовые, но и цифровые, например 2 поля, задающие диапазон: "от" и "до". В поиске будет вариант "искать записи, для которых "искомое число" попадает в обозначенный в записи диапазон". Будут поля типа список выбора. Всего пока видится порядка 6 полей.

Сайт довольно быстро наполняется, решение должно быть оптимизировано в плане производительности. Открытый, понятный и легкообслуживаемый код. Консультации по внедрению и расширению (количества полей).

Уточненное техзадание отсутствует, требуется обсуждение с исполнителем. Возможна работа по предоплате.