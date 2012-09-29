Написать на php, передать в js

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Сайт на дле.

Задание:

Пишем файл на php с обращением в базу данных и достаем 5 последних добавленных картинкок $var = /uploads/posts/2010-10/15893_hy.jpg передаем значение в файл js.

выводим в файле js - entryTemplate: '';

* знание css для оформления на хорошем уровне.

icq: 88(девять)24(пять)

CSSJavaScriptPHP
13 лет назад
Diesel101
Валентин 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров