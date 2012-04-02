Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть. Сделка через СБР. ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и положительных отзывов.