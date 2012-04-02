Raneono

Влад Семенов Raneono

 
52 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$210
10 баллов
12 лет назад
Изменение структуры каталога сайта на Битрикс
Отличный заказчик. Быстро проверяет, оплата сразу же. Только положительные впечатления.
Грамотный специалист. Работать с ним очень понравилось. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
nrr
49 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Редирект для Джумлы + исправление ошибок
Отличный заказчик, очень приятно с ним работать. Четко ставит задачу, и оплата как договаривались. Рекомендую!
Самые лучшие впечатления от работы. Человек знает свое дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pavel13
Павел 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Создание шаблона дизайна для сайта на Битрикс
Влад прекрасный человек. Если вам выпадет шанс работать с этим человеком не упускайте его. Советую всем кому выпадет возможность сотрудничать с Владом не игнорировать ее.
Самая высокая оценка. У меня богатый опыт общения с программистами, но впервые столкнулся со специалистом такого уровня ответственности. И, при этом, он знает дело, которым занимается. Начали с одного, а теперь уже несколько проектов завершено в результате совместной работы. Сейчас Павел работает над наиболее сложными и интересными моими проектами. Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество.
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