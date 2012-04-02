Нужно сделать несколько исправлений на сайте интернет-магазина и подключить через XML нового поставщика. Прошу обращаться только при наличии положительных отзывов и рейтинга.
- $800Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно сделать ряд исправлений на сайте и реализовать новые функции: платные объявления, биллинг, отзывы и т.п. Прошу обращаться только при наличии положительных отзывов.Закрыт11 лет назад
Нужна доработка сайта на Битрикс под руководством разработчика. Есть четкое ТЗ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработка сайтаВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
PHP, javaScript, MySQL, XHTML/HTML/Блочная верстка, XML, Bitrix GMS – обязательно. Схема оплаты на испытательный срок – сдельная.Закрыт11 лет назад
Необходимо разработка ряда модулей на новом сайте. Размер оплаты определяется при согласовании объема работ. При хорошем исполнении задач возможна рекомендация и испытательный срок в веб-студию на з/п.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть. Сделка через СБР. ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и положительных отзывов.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть. ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и положительных отзывов.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций от поставщиков на основе HTTP, XML и API. Должна быть возможность просмотра видео на сайте. ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций от поставщиков на основе HTTP, XML и API. Должна быть возможность просмотра видео на сайте. Прошу писать только при наличии положительных ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте на битрикс нужно будет сделать ЧПУ и корректировки.Закрыт12 лет назад
Необходимо решить несколько задач для существующего сайта.Завершен12 лет назад
Нужен сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций от поставщиков на основе HTTP, XML и API. Должна быть возможность просмотра видео на сайте.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
На нескольких сайтах на битрикс нужно будет сделать ЧПУ и несложные корректировки, исправить ошибки. Просьба обращаться только при наличии положительных отзывов.Закрыт12 лет назад
Нужно сделать 301 редирект со старых страниц на новые после ЧПУ. Исправить ошибки на сайтах на джумле и джустине.Завершен12 лет назад
- $250
На нескольких сайтах на битрикс нужно будет сделать ЧПУ и несложные корректировки. Просьба обращаться только при наличии положительных отзывов.Закрыт12 лет назад
Адаптация нового дизайна; Подключение новых модулей; Исправление недостатков на сайтах.Закрыт12 лет назад
Адаптация нового дизайна; Подключение новых модулей; Исправление недостатков на сайтах.Закрыт12 лет назад
А также: Адаптация нового дизайна; Подключение новых модулей; Исправление недостатков на сайтах.Закрыт12 лет назад
Задачи: Исправление недостатков на сайтах; Перенос сайтов; Адаптация нового дизайна; Подключение новых модулей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад