Веб-программист, создание и поддержка интернет-проектов (веб-сайтов)

Специализация и профессиональные навыки:

Программирование, создание веб-сайтов, разработка ПО.

Создаю Web-проекты (сайты), и продвигаю их в поисковых системах (SEO) и соцсетях.

Администрирую сервера, на которых они размещены.

Вхожу в 500 лучших программистов мира по версии сайта Codewars: https://www.codewars.com/users/nrr .

Рассматриваю вакансии только связанные с Питоном: Python + Django +

PostgreSQL(или MySQL) + HTML+ CSS + JS. Также могу рассмотреть другие варианты

специализации связанные с ЯП Python:

* скрапинг, парсинг;

* обработка, преобразование, конвертация файлов и данных;

* загрузка, выгрузка данных;

* обработка естественного языка (NLP);

* компьютерное зрение (CV), распознавание, анализ объектов и образов на картинках и видео;

* создание ботов под телеграм и другие системы;

* машинное обучение и анализ данных;

* интеграция с другими системами;

* работа со сторонними API и создание собственного;

* другие работы связанные с Python;

* SEO оптимизация и продвижение сайтов.

Рассматриваю как полную, так и частичную занятость. Могу выполнять как разовые

работы, так и комплексные работы по доработке, разработке или продвижению

сайтов с оплатой по договоренности или с почасовой оплатой.

Работал и могу работать работать как в качестве технического директора или тимлида, так и

в качестве full stack программиста.

Подробнее здесь:

https://career.habr.com/rufat-nuriyev

Примеры сотрудничества с вами, и варианты оплаты моего труда, все варианты можно обсудить:

* частичная занятость, включено 10 часов в месяц - сумма 60000 рублей (500 USD);

* частичная занятость, включено 20 часов в месяц - сумма 108000 рублей (900 USD);

* частичная занятость, включено 40 часов в месяц - сумма 216000 рублей (1800 USD);

* полная занятость, включено 160 часов в месяц - сумма 768000 рублей (6400 USD);

* почасовая оплата, включен 1 час - сумма 6000 рублей (50 USD).

Ниже на английском языке технологии и знания, которыми я владею.

Programming Languages, back-end web development:

1. Python (Django, Dajngo-Oscar, Flask, Jinja2, SQLAlchemy, Alembic, Scrapy,

Celery + RabbitMQ, spaCy, scikit-learn, sorl-thumbnail, Ansible, pytest,

Gunicorn, uWSGI, a little OpenCV)(4years).

2. PHP (10 years).

3. Linux Bash.

4. C++ (18 years).

5. Java (JSP, Servlets) (4 years).

6. Java (Android) (0,2 year).

7. Pascal, Delphi.

8. Excel, Word VBA.

9. Metatrader MQL.

Layout, markup, front-end web development:

1. HTML5, HTML4, schema.org, microformats.

2. JavaScript, jQuery.

3. CSS (CSS2, CSS3).

4. Bootstrap.

5. NPM, Grunt

Security:

1. Testing the security of your Website or Blog.

2. Testing sites for vulnerability.

3. Internet Security.

4. Intranet Security

Internet, Web servers and technologies:

1. nginx.

2. Supervisor, Gunicorn, uWSGI.

3. Apache web server.

4. Memcache, Eaccelerator, PHP-FPM, PHP-CGI and other PHP and web server's

extensions.

5. Plesk, Webmin, Usermin, cPanel and other Hosting panels.

6. DNS Server.

7. Mail Servers.

8. MS IIS.

9. Tomcat, JRun Server.

10. Google Analytics, AdWords, Adsense setup and integration with site.

11. Yandex Metrika setup and integration with site, Integration Yandex's APIs

with site.

12. Integration with Yandex API, VKontakte API, Facebook API.

13. RabbitMQ

14. Redis

15. Docker, Docker Compose

16. Apache Solr + Haystack

RDBMS:

1. MySQL SQL, programing functions, procedures and triggers. MySQL and MariaDB

advanced configuration and optimization.

2. PostgreSQL

3. MS SQL Server 2008, 2000, 6.5.

4. Oracle 8i.

5. Paradox for Windows.

6. MS Access.

7. CA Clipper 5.0, FoxBase, dBase IV, dbf.

8. SQLite.

IDE:

1. PyCharm.

2. PhpStorm.

3. Android Studio.

4. Borland C++ Builder.

5. Borland JBuilder.

6. JRun Studio + Adobe Dreamweaver.

7. Borland Delphi.

OS:

1. Linux CentOS 5.x, 6.x, 7.x; Ubuntu;

2. Docker;

3. MS Windows Server 2012, 2008, 2003, 2000, Active Directory;

4. MS Windows 10, 8, 7, MS Windows XP;

5. MS DOS, PC DOS.

6. Ansible

Technologies:

1. GIT, SVN.

2. Redmine, JIRA, SharePoint, GitLab.

3. COM/ActiveX Technologies.

4. ODBC, OLE DB, JDBC, JDO.

5. XML.

SEO:

SEO optimization, sites advertising, SEO analysis.

CMS:

Joomla, Zen-Cart, OSCommerce, SMF, Magento.

Hardware:

1. Knowing hardware of PCs and servers, assembling, diagnostic and solving

problems with hardware, installation devices