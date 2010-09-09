VCL визуальные компоненты для Jabber-а C++ Builder

Необходимо написать с исходным кодом на C++ Builder 6 или Delphi 7

1. Вариант

Написать dll реализующую функционал клиентской части Jabber-клинета, получающей сообщения по сокету от дочерней формы.

или

2. Вариант

Необходимо разработать ряд визуальных VCL компонентов на C++ Builder 6 с исходным кодом работающих с Jabber протоколом, реализующие функционал клиентской части любого IM.

Например такие как:

- Компонент работы с Jabber протоколом

- Список контактов, статусы контактов и все связанное с контактами, что уже есть например в Миранде или другом IM клиенте

- Прямые сообщения между пользователями

- Организация чата, чат комнаты, конференций и т.д.

прочий функционал, который есть в Jabber-клиентах и других IM-клиентах

сроки очень сжатые, нужно сделать за 3 дня

бюджет может быть увеличен