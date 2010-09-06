Интерфейс по работе с замковой системой

Необходимо разработать функции на Delphi 7 по работе с замковой системой на основе SDK производителя. SDK включает в себя примеры на делфи и описание. Нужно сделать 2 функции - запись на магнитную карту иформации о госте и сроке проживания; а также чтение записанной информации с магнитной карты

Для тестирования решения надо будет подъехать в офис где находится замковая система. Поэтому ищется разработчик из Киева. sdk прилогаю http://www.xit.kiev.ua/sdk.4.zip , нунжно только rs232