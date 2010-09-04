Доработка систем gps

Нужен макрос для exel, который бы на основе выбираемого столбца создавал два соседних столбца. В первый бы записывались текстовые ячейки, у который длина текста меньше(больше) задаваемого мной значения; во второй столбец, все остальные ячейки. Цена 5$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется сделать синхронизацию gps прибора и компьютера по средствам интернета. НА приборе есть gps и возможность выхода в интернет требуется чтобы система в автоматическом режиме отправляла на серве данные место нахождения gps прибора.
На сервере нужно установить карту и все данные которые приходят должны отмечаться на карте.
1.Автоматическое распределения заявок,Заказы будут отдаваться самым ближайшим бортам (на основе данных, полученных с GPS-приемников).
2.Контроль автотранспорта, контроль скоростного режима, маршрутов движения. Очень полезная функция при «разборе полетов».
3.Безопасность водителя, Система тревога с определением места происшествия на карте и отправкой всем свободным бортам сообщения о нападении и место нахождения борта который подал тревогу. - просто передача информации в систему, отправка сообщений другая система
7.Вычислять расстояние по заказам
8.Рассчитывать стоимость на основании полученного расстояния
9.Определять ближайшие борта к адресу подачи
10.Получать справочную информацию по маршруту движения
11.Отслеживание бортов
23. «Координация» – если водитель заблудился, или не может найти точный адрес, он делает запрос на сервер. Программа вычисляет маршрут и отправляет путь проезда. Пример: «300 метров вперед, 50 направо и 200 налево.» - возможно?
Разработка системы нужна для Юга России, карты желательно взять подробные например как Навител или гармин.
Бортов которые будут отслеживаться от 100 до 1000.
На яндекс картах видел возможность создания собственной карты. Может использовать Яндекс карты и загрузить в них карту гармина?
ps мысли разбираюсь слабо.
Желательно использование китайских приборов.
Лучше обсуждение в скайпе, оставляйте заявки с контактами я с вами свяжусь.
Gps трекер вот такой -http://cgi.ebay.com/Realtime-GPS-GSM-GPRS-Tracker-mini-track-device-/220653199999?pt=GPS_Devices&hash=item335ff4a27f возможно собственное произвотство оборудования это обсуждается.
карту лучше использовать навитела.
все вопросы и подробности в скайп ( marketsk.ru ) или icq 411361821
Ваши предложения? Срок? цена?
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