Имеется отрисованное окно (в виде растровых изображений .. под разные состояния кнопок, например): http://clip2net.com/clip/m54570/1283711323-clip-35kb.jpg На основе этого окна, нужно, в MS VS создать Dialog. Причём HTML Based Dialog тут не подойдёт. Ибо нужно отрисовывать и элементы управления ...
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Доброе время суток,
мне нужно доработать загрузку прайс листов на сайт
Описание проблемы:
на сайте каждый новый товар при создании получает автоматически ID. для обновления прайс листа разработчик сайта предлагает выгружать прайс лист с сайта, менять в нем цены и загружать обратно. При этом у каждого товара id при выгрузке выставляется. Для не больших прайс листов прекрасно подходит. Но у меня проблема в том что я получаю обновления прайса от поставщиков и у них мои ID на товар естественно не стоят. Т.е. при загрузке прайса от поставщика мне придется сопоставлять ID товара с сайта с товаром поставщика и потом проставлять цены. При объеме прайса на 10000 позиций это просто дебилизм. У товара от поставщика есть артикул, который не меняется. Мне нужно чтобы загрузка и выгрузка прайса велась не на сопоставление колонки ID а на сопоставление колонки Артикул.
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