Доброе время суток,

мне нужно доработать загрузку прайс листов на сайт

Описание проблемы:

на сайте каждый новый товар при создании получает автоматически ID. для обновления прайс листа разработчик сайта предлагает выгружать прайс лист с сайта, менять в нем цены и загружать обратно. При этом у каждого товара id при выгрузке выставляется. Для не больших прайс листов прекрасно подходит. Но у меня проблема в том что я получаю обновления прайса от поставщиков и у них мои ID на товар естественно не стоят. Т.е. при загрузке прайса от поставщика мне придется сопоставлять ID товара с сайта с товаром поставщика и потом проставлять цены. При объеме прайса на 10000 позиций это просто дебилизм. У товара от поставщика есть артикул, который не меняется. Мне нужно чтобы загрузка и выгрузка прайса велась не на сопоставление колонки ID а на сопоставление колонки Артикул.