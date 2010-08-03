Нужно написать маленькую программу HUD.

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Требуется человек, который может написать HUD для приложения. Что бы можно было считывать информацию с определённого приложения и выводить её поверх него на черном фоне, например.

13 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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