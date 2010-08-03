Нужно написать маленькую программу HUD.

Есть интернет-магазин, на котором представлены товарные единицы, порядка 500. Кол-во товарных единиц увеличивается на 15 позиций в месяц. Нужна программа, которая будет мониторить аналогичные позиции на сайтах конкурентов ( 3 донора для парсинга) и опопвещеать (возможно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который может написать HUD для приложения. Что бы можно было считывать информацию с определённого приложения и выводить её поверх него на черном фоне, например.
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