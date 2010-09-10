Отрисовать Dialog + WINAPI

$250
Прикладное ПОЗавершен5 заявок345 просмотров
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Имеется отрисованное окно (в виде растровых изображений .. под разные состояния кнопок, например):

http://clip2net.com/clip/m54570/1283711323-clip-35kb.jpg

На основе этого окна, нужно, в MS VS создать Dialog. Причём HTML Based Dialog тут не подойдёт. Ибо нужно отрисовывать и элементы управления окном. Я предлагаю полностью отрисовать это окно самостоятельно, через события WM_PAINT и, вроде, WM_NCPAINT.

По крайней мере, там должно быть неск. контролов. Это две кнопки, один чекбокс и textarea под выводимый текст.

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13 лет назад
lecun
Джон 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
diesel__
Дмитрий 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Perfect.
Все отлично'
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