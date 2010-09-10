Отрисовать Dialog + WINAPI

Имеется отрисованное окно (в виде растровых изображений .. под разные состояния кнопок, например):

http://clip2net.com/clip/m54570/1283711323-clip-35kb.jpg

На основе этого окна, нужно, в MS VS создать Dialog. Причём HTML Based Dialog тут не подойдёт. Ибо нужно отрисовывать и элементы управления окном. Я предлагаю полностью отрисовать это окно самостоятельно, через события WM_PAINT и, вроде, WM_NCPAINT.

По крайней мере, там должно быть неск. контролов. Это две кнопки, один чекбокс и textarea под выводимый текст.

Цены и сроки предлагайте. ICQ оставляйте