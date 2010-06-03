Общий трудовой опыт программирования более 10-и лет
Опыт и знания:
- знание ООП и принципов программирования
- проектирование и написание кода на C++, inline assembler (MS VS)
- знание STL, MFC
- отличное знание системного API Win32, многопоточное программирование, разработка GUI
- опыт использования NativeAPI
- опыт написания приложений для ОС Windows Mobile (Windows CE), PDA и Smartphone
- проектирование и написание кода на Java (Android)
- опыт разработки и написания клиент-серверных приложений
- умение работать с дизассемблером/отладчиком, опыт анализа бинарников программ
- опыт работы в команде
Дополнительные знания:
- HTML, Java-script
- Windows sockets
Участие в проектах
- разработка и внедрение программно-аппаратных средств телемеханики и систем диспетчерского управления. Работа в команде, MS VS6
- разработка программного продукта по защите информации от утечки. Работа в команде, MS VS2005-2008
- разработка игр для платформ Windows, Windows Mobile
- разработка клиентского ПО для платформы Android
О себе:
- ответственен, трудолюбив, неконфликтен; быстро обучаюсь, адаптируюсь к новым технологиями и задачам
Портфолио
- Трекер Ассистент381 просмотр
- GPS маяк для WinCE, WinMobile, Android540 просмотров
- Клиент диспетчерской службы такси для WinCE, WM434 просмотра
- GPS трекер для Windows Mobile452 просмотра