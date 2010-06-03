diesel__

Дмитрий diesel__

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Системный программист Windows; C++, ASM, Java

Общий трудовой опыт программирования более 10-и лет

Опыт и знания:

- знание ООП и принципов программирования

- проектирование и написание кода на C++, inline assembler (MS VS)

- знание STL, MFC

- отличное знание системного API Win32, многопоточное программирование, разработка GUI

- опыт использования NativeAPI

- опыт написания приложений для ОС Windows Mobile (Windows CE), PDA и Smartphone

- проектирование и написание кода на Java (Android)

- опыт разработки и написания клиент-серверных приложений

- умение работать с дизассемблером/отладчиком, опыт анализа бинарников программ

- опыт работы в команде

Дополнительные знания:

- HTML, Java-script

- Windows sockets

Участие в проектах

- разработка и внедрение программно-аппаратных средств телемеханики и систем диспетчерского управления. Работа в команде, MS VS6

- разработка программного продукта по защите информации от утечки. Работа в команде, MS VS2005-2008

- разработка игр для платформ Windows, Windows Mobile

- разработка клиентского ПО для платформы Android

О себе:

- ответственен, трудолюбив, неконфликтен; быстро обучаюсь, адаптируюсь к новым технологиями и задачам

Портфолио

Отзывы заказчиков

RusGrad
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Шифр Гиффорда. Срочно!
Сделал всё быстро и качественно, учел все пожелания. Советую!!!
Все отлично
Ответный отзыв
MoonB
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Написание ТЗ и GUI
С заданием справился отлично. Работай проделанной полностью доволен.
Все отлично
Ответный отзыв
lecun
Джон 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
15 лет назад
Отрисовать Dialog + WINAPI
HTML
Perfect.
Все отлично'
Ответный отзыв
Mandelbrot
Медняков 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Модуль работы с GDI+
Быстро, очень быстро написал всё что нужно, только хорошие впечатления от сотрудничества!
Сотрудничеством остался доволен. Анатолий хорошо знает, чего хочет и точно отвечает на вопросы, возникающие по ходу работы. Постоянно на связи и очень оперативен; работу оплатил еще до того, как проверил ее :)
Ответный отзыв
flogic
Павел 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Контроль/драйвер для HDD SMART к c#
Очень доволен работой. Дмитрий помог составить правильный ТЗ, держал в курсе дел, отвечал на вопросы и сделал все что нужно было, на профессиональном уровне. Буду дальше продолжать работать с этим фрилансером.
Все отличной
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