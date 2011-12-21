Шифр Гиффорда. Срочно!

Написать программу шифрования и дешифрования файлов шифром гиффорда. Описание алгоритма есть в Шнайере. Нужно сделать исходник на c++, окошко с параметрами работы алгоритма.

Срочно нужно написать программу в течении 3-х дней, т.е. в четверг она должна быть готова