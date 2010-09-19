Программка Безопасность баз данных

Отвратительный заказчик! "Ты"кает, пропадает по нескольку дней, на вопросы не отвечает. Опишу его "срочный проект". Сделать аналогию неработающей базы, по которой даже таблиц просмотреть нельзя. На вопросы о структуре, о необходимых данных ничего не ответил. Потом, сказав что надо сделать за день, молча пропал на 3!!! дня, появился и сообщил что проект все-таки надо делать и должен я его сделать за день. Я по глупости согласился. Нельзя было соглашаться на проект который не имел четко поставленного задания. Впринципе мог и по общению понять насколько это неадекватный заказчик. Отрицательный опыт тоже опыт. Дополнение: на вопросы о структуре базы, о том, что должна содержать работа, кроме "аналогично базе в приложении" ответов не было получено. К тому же, заказчик не знаком с элементарными правилами общения. Хамло.