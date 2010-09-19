Программка Безопасность баз данных

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Направление работы: Программирование
Предмет: Безопасность баз данных
Тема или краткое описание работы: разработать прикладное программное обеспечение деятельности Биржи Труда
Количество страниц:
Срoк сдачи: 19.09.2010
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Практическая
Дополнительные требования: Даю копию не рабочей базы сделайте пожалуста аналогию полностью корректную и готовую к работе
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