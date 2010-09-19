Программка Безопасность баз данных

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Направление работы: Программирование

Предмет: Безопасность баз данных

Тема или краткое описание работы: разработать прикладное программное обеспечение деятельности Биржи Труда

Количество страниц:

Срoк сдачи: 19.09.2010

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Практическая

Дополнительные требования: Даю копию не рабочей базы сделайте пожалуста аналогию полностью корректную и готовую к работе

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
XoRDaL
Денис 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)
13 лет назад
$100
2 дня
Отвратительно! Срочный проект завален, деньги потеряны. В день сдачи исполнитель пишет: "В силу возникших обстоятельств нет возможности выполнить проект. Готов компенсировать доставленные неудобства дабы не портить с вами отношения." Я ему поставил плохой отзыв, а данный исполнитель в ответ "компенсировал неудобства" отрицательным отзывом. Не рекомендую Дениса к сотрудничеству!
Отвратительный заказчик! "Ты"кает, пропадает по нескольку дней, на вопросы не отвечает. Опишу его "срочный проект". Сделать аналогию неработающей базы, по которой даже таблиц просмотреть нельзя. На вопросы о структуре, о необходимых данных ничего не ответил. Потом, сказав что надо сделать за день, молча пропал на 3!!! дня, появился и сообщил что проект все-таки надо делать и должен я его сделать за день. Я по глупости согласился. Нельзя было соглашаться на проект который не имел четко поставленного задания. Впринципе мог и по общению понять насколько это неадекватный заказчик. Отрицательный опыт тоже опыт. Дополнение: на вопросы о структуре базы, о том, что должна содержать работа, кроме "аналогично базе в приложении" ответов не было получено. К тому же, заказчик не знаком с элементарными правилами общения. Хамло.
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать виджет для Windows

    Нужно разработать 4 виджета для Windows. Просьба писать цены и сроки отдельно по каждому из виждетов. Описание всех виджетов в приложении + их внещний вид. Общее описание функционала: Независимо от формы виджета, функционал его остается неизменным: 1. Новости с ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блокировка АРУ вебкамеры

    Кто-нибудь знает есть ли возможность через Win32 блокировать АРУ вебкамеры. Чтобы яркость картинки соответствовала реальной освещенности.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Построить график функции c#

    Есть исходники программы, которая строит графики спроса-предложения (обычные линии по функциям y=ax+b и g=mx+n, где а больше нуля, а n – меньше) Язык c# Среда VS2005 ZedGraph Нужно добавить чтобы были не только линейные функции, но ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Функции преобразования координат Eckert VI

    Нужно сделать три функции: Преобразование географических координат в координаты на карте построенной по проекции Eckert VI Преобразование координат на карте в той же проекции в географические координаты Расчет расстояния между двумя точками заданными географическими координатами. Точность 5-10 км.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать план обмена 1с 8.1

    Необходимо создать план обмена для типовой конфигурации "Бухгалтерия для Украины". Распределенная база в режиме только получатель. Выгружаются все данные. Документ "Поступление товаров и услуг", при виде договора "с комитентом", в случае пометки удаления или полного ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа с изображениями на c#

    $100

    Приложение под Windows. Функции приложения: - запрос картинки в PNG и GIF формате по http - вырезание определенных по пикселям областей этой картинки - сохранение в папку вырезанных частей Предпочтение кандидатам из Украины, Киева. Кандидат должен ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматизация такси

    $2500

    Call центр Авто информатор о прибытии машины СМС информирование Синхронизация с системой gps - на яндекс картах, базу адресов с координатами я предоставлю. java клиент для телефона Исходники и права на разработку за мной. Примерное описание работы описано в приложении, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа пакетного создания семплов видео.

    Требуеся програмка для массового создания сэмплов видео например на основе ffmpeg. Либо какая либо доработка (скрипт) к существующим, например vitrualdub. Главная задача сэмпла - предоставить желающим качать возможность оценить реальное качество материала без скачивания всего фильма. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад