Автоматизация такси

Call центр

Авто информатор о прибытии машины

СМС информирование

Синхронизация с системой gps - на яндекс картах, базу адресов с координатами я предоставлю.

java клиент для телефона

Исходники и права на разработку за мной.

Примерное описание работы описано в приложении, Систему нужно гибкую.

Все обсуждаем..обсуждение по скайпу потому что с каждым списываться не возможно..

Срок реализации всего проекта до 2 месяцев.

Предоплату даю или людям с портфолио и большим сроком на фрилансе или не даю.

Оплата по факту

Цены предлагайте, бюджет не резиновый но может двигаться...