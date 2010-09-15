Автоматизация такси

Скрипт для выгрузки товаров в яндекс маркет Нужно написать скрипт, который собрал бы все товары с сайта, картинки с изображениями поместил в отдельную директорию на сайте (т.к. иногда адреса у картинок сами почему-то меняются), потом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Call центр
Авто информатор о прибытии машины
СМС информирование
Синхронизация с системой gps - на яндекс картах, базу адресов с координатами я предоставлю.
java клиент для телефона
Исходники и права на разработку за мной.
Примерное описание работы описано в приложении, Систему нужно гибкую.
Все обсуждаем..обсуждение по скайпу потому что с каждым списываться не возможно..
Срок реализации всего проекта до 2 месяцев.
Предоплату даю или людям с портфолио и большим сроком на фрилансе или не даю.
Оплата по факту
Цены предлагайте, бюджет не резиновый но может двигаться...
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно создать ПО с помощью которого возможна печать документов с условием оплаты через купюроприемник. Точнее нужно создать ПО как у этого аппарата: http://kopirkin.ru/kopirkin-profi.htmlЗакрыт13 лет назад
Требуеся програмка для массового создания сэмплов видео например на основе ffmpeg. Либо какая либо доработка (скрипт) к существующим, например vitrualdub. Главная задача сэмпла - предоставить желающим качать возможность оценить реальное качество материала без скачивания всего фильма. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Интересует разработка системы спутникового слежения за транспортом - GPS-трекер - в клиентской части сайта должны быть доступны отчеты по передвижению транспорта по Европе: маршрут, скорость на каждом участке и т.п. Куплю готовый продукт ...Закрыт13 лет назад
- $50
Простой текстовый редактор на Qt с авто дополнением QTextEdit с пом. QCompleter словами из таблицы SQLite. Нужно создать проект на Qt - текстовый редактор с автококомплитом слов и словосочетаний. База словосочетаний храниться в SQLite. Пользователь набирает первые ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать реализацию вызова двух методов WebServic'а (ссылку дам) на gSOAP. К этой библиотеке (so) потребуется небольшая текстовая/xml конфигурация. Доступ к сервисам по HTTP/HTTPS протоколу.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Необходимо разработать программу, выполняющую функции коррелятора навигационных приемников ГЛОНАСС и GPS Остальное - в прилагаемом файле.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходимо написать с исходным кодом на C++ Builder 6 или Delphi 7 DLL реализующую функционал клиентской части Jabber-клинета, получающей сообщения по сокету от главной формы. сроки очень сжатые, нужно сделать за 3 дняПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Необходимо поставить проверку контрольной суммы для длл. Имеется приложение которое подгружает ДЛЛ, необходимо сделать проверку контрольной суммы этой ДЛЛ и если она модифицирована, то приложение не запускается.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать несложное десктоп приложение на .нет. Смысл которого заключается в записи продаж во временную бд(нужно использовать lightsql http://www.sqlite.org/). Программа уже сделана на VBA + MS Access 2000, которая сейчас уже устарела. нужно переписать с несущественными ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад