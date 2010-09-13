Скрипт выгрузки в яндекс маркет

Скрипт для выгрузки товаров в яндекс маркет

Нужно написать скрипт, который собрал бы все товары с сайта, картинки с изображениями поместил в отдельную директорию на сайте (т.к. иногда адреса у картинок сами почему-то меняются), потом можно было самому проставить галочки какие товары я бы хотел выгрузить на яндекс маркет, проставить ту или иную стоимость доставки, в наличии или под заказ, и потом сформировывался xml файл. Чтобы можно было потом так же проставляя или убирая галочки добавлять\убирать товары из этого файла.

Сайт на битриксе.