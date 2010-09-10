Разработка скоринговой программы для кредитования

Нужно сделать красивую программу с хорошим интерфейсом. Программа должна выполнять функции обработки RSS-подписок и информированию пользователя о появлении новых сообщений и тем на форуме. Ишу программиста с хорошим чувством вкуса, который сможет сделать приятный и ...
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Разработка скоринговой программы для потребительского кредитования
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