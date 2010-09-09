Шифр Гиффорда

Нужны: 1. Программист специализирующий на Ajax, чтоб можно было считывать цены по валютам с уже существующего сайта для дальнейшего использования. 2. Программист по MQL4 для построения довольно простого советника. 3. Также понадобиться построить небольшую программу которая свяжет ...