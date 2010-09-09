Шифр Гиффорда

Требуется помощь в архивации, создание архивов, разбитие их на части (как в winrar), показывать содержимое архива, ну и конечно извлечение. Помощь требуется срочно и конечно небесплатно. Все предложения в ЛС.
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Написать программу шифрования и дешифрования файлов шифром гиффорда. Описание алгоритма есть в Шнайере. Нужно сделать исходник на c++, окошко с параметрами работы алгоритма.
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