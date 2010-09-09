Шифр Гиффорда

$20
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок310 просмотров
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Написать программу шифрования и дешифрования файлов шифром гиффорда. Описание алгоритма есть в Шнайере. Нужно сделать исходник на c++, окошко с параметрами работы алгоритма.

13 лет назад
RusGrad
Россия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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