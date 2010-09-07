Программирование эксперта на Metatrader4 и еще.

Нужна программа копирующая сигналы Forex с мастер терминала (MT4) в базу данных сайта, а из базы данных на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны:
1. Программист специализирующий на Ajax, чтоб можно было считывать цены по валютам с уже существующего сайта для дальнейшего использования.
2. Программист по MQL4 для построения довольно простого советника.
3. Также понадобиться построить небольшую программу которая свяжет обе части проекта на Microsoft Visual либо Delphi
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