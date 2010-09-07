Программирование эксперта на Metatrader4 и еще.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Нужны:

1. Программист специализирующий на Ajax, чтоб можно было считывать цены по валютам с уже существующего сайта для дальнейшего использования.

2. Программист по MQL4 для построения довольно простого советника.

3. Также понадобиться построить небольшую программу которая свяжет обе части проекта на Microsoft Visual либо Delphi

13 лет назад
spkcatcher
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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