Программирование эксперта на Metatrader4 и еще.

Нужны:

1. Программист специализирующий на Ajax, чтоб можно было считывать цены по валютам с уже существующего сайта для дальнейшего использования.

2. Программист по MQL4 для построения довольно простого советника.

3. Также понадобиться построить небольшую программу которая свяжет обе части проекта на Microsoft Visual либо Delphi