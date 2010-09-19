Написать авторан для диска

Прикладное ПОЗавершен7 заявок284 просмотра
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Нужно написать авторан для диска или флешки, на котором разместить некоторую инфу и несколько ссылок на файлы, учесть различное разрешение экрана.

13 лет назад
Spyashiy
Глеб 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
XoRDaL
Денис 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)
13 лет назад
$10
2 дня
Денис талантливый, исполнительный программист! Выполнил проект сразу, за несколько часов. Постоянно был "на связи". Благодаря тому, что досконально обговорил все мелочи и с легкостью варьировал методы исполнения по моему желанию, что говорит о профессионализме, результат работы полностью соответствовал поставленной задаче. За время сотрудничества, создалось впечатление, что Денис пишет программу для себя, такая самоотдача позволила выполнить проект идеально! С этим человеком приятно сотрудничать, рекомендую! Спасибо за проделанную работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заказчик, который хорошо знает чего он хочет. Всегда был на связи и оперативно отвечал на возникающие по ходу работы вопросы. Оплату получил даже больше заявленной. От сотрудничества только положительные эмоции.
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