Написать авторан для диска

Денис талантливый, исполнительный программист! Выполнил проект сразу, за несколько часов. Постоянно был "на связи". Благодаря тому, что досконально обговорил все мелочи и с легкостью варьировал методы исполнения по моему желанию, что говорит о профессионализме, результат работы полностью соответствовал поставленной задаче. За время сотрудничества, создалось впечатление, что Денис пишет программу для себя, такая самоотдача позволила выполнить проект идеально! С этим человеком приятно сотрудничать, рекомендую! Спасибо за проделанную работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!