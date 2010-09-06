Разработка ПО для КПК

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки184 просмотра
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Необходимо разработать програмум для КПК для такси служб

Функциональность:

1. http://taxi-office.ru/help/setting_java_mobile.htm Связь с сервером по TCP IP протоколу.

2. Получение данных с встроенного GPS.

3. Отображение карты (формат польский) своего положения в городе.

Детально ТЗ уже будет согласовываться с выбранным исполнителем.

Сроки в зависимости от оговоренной функциональности на первом этапе - 2 недели-месяц.

Интересуют люди, которые имеют опыт и наработки в данной сфере - опишите Ваш опыт, наработки.

13 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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