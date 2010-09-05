Создание программы для копирования сигналов

Добрый день! Требуется сделать синхронизацию gps прибора и компьютера по средствам интернета. НА приборе есть gps и возможность выхода в интернет требуется чтобы система в автоматическом режиме отправляла на серве данные место нахождения gps прибора. На сервере ...
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Нужна программа копирующая сигналы Forex с мастер терминала (MT4) в базу данных сайта, а из базы данных на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
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