Макрос для Exel

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Нужен макрос для exel, который бы на основе выбираемого столбца создавал два соседних столбца. В первый бы записывались текстовые ячейки, у который длина текста меньше(больше) задаваемого мной значения; во второй столбец, все остальные ячейки.

Цена 5$

13 лет назад
Argo_com
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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