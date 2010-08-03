Внести изменения в приложение с открытым кодом.

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка233 просмотра
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Приложение здесь:

http://sourceforge.net/projects/fpdb/files/

Описание что вообще там есть тут:

http://forumserver.twoplustwo.com/showpost.php?p=20085598&postcount=3386

Сайт вики программы тут:

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/fpdb/index.php?title=Main_Page

Пишите только те, для кого легко будет разобраться. И на каком языке написано приложение?

13 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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