Разработка аналога системы авоматизации такси

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок405 просмотров
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Добрый день!

аналог - http://www.taxamobile.ru/complex.html

Call центр

Авто информатор о прибытии машины

Синхронизация с системой gps - синхронизация с картой и выставление точки. (в обсуждении расскажу подробнее)

java клиент для телефона

приложение для gps навигатора

на каждую позицию возможно привлечение отдельного специалиста.

Обсуждение по скайпу.

Обязательно опыт выполнения подобных задач.

Предложение? цена примерна? срок?

оставляйте заявки я свяжусь сам.

13 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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