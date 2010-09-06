Разработка аналога системы авоматизации такси

Нужна программа копирующая сигналы Forex с мастер терминала (MT4) в базу данных сайта, а из базы данных на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
аналог - http://www.taxamobile.ru/complex.html
Call центр
Авто информатор о прибытии машины
Синхронизация с системой gps - синхронизация с картой и выставление точки. (в обсуждении расскажу подробнее)
java клиент для телефона
приложение для gps навигатора
на каждую позицию возможно привлечение отдельного специалиста.
Обсуждение по скайпу.
Обязательно опыт выполнения подобных задач.
Предложение? цена примерна? срок?
оставляйте заявки я свяжусь сам.
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