XLS файл - небольшая обработка данных

Нужна программа копирующая сигналы Forex с мастер терминала (MT4) в базу данных сайта, а из базы данных на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработать данные из xls файла, замены, дополнения.
Во вложении несколько строк - и пример как нужно обработать в комментариях.
icq 116071509
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