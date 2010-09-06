Разр. партнерскую программу (или PostAffiliatePro)

Требуется команда, имеющия опыт в разработке партнерских программ.

Партнерская программа двухуровневая - оплата партнерам и оплата рефераллам.

Возможно использование готовых решений с открытым кодом с возможностью доработки под задачи - вернее даже очень желательно Post Affiliate Pro, чтобы с нуля не писать...

Сумма за проект указана максимальная, если будем использовать Post Affiliate Pro, то доработка естественно значительно меньше времени и сил займет.

Оплата в партнерке будет в % от заказанных товаров (товары не электронные, а реальные). Необходима возможность создания для партнеров интернет магазинов (шопы партнерские, ну как во многих партнерках, не знаю как это делается - варианты обсуждаться будут).

Подробное ТЗ через 10 дней. Пока выбираем исполнителей на проект.

Просьба указывать в предложении свой опыт в данной сфере и примеры работ (предложения скрываются от других фрилансеров)