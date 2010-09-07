Представление шахматной партии на Scheme R5RS

Нужна программа копирующая сигналы Forex с мастер терминала (MT4) в базу данных сайта, а из базы данных на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен код на языке Scheme R5RS для обработки шахматных партий. Играть в шахматы ему не надо, достаточно только отслеживать доску и ходы:
* Загрузка позиции из PGN
* Сохранение позиции в PGN
* Сделать ход, записанный краткой или полной нотацией
* Необязательно: создать список возможных ходов
Имущественные права на код переходят ко мне.
В заявках упомяните, какой подход вы собираетесь использовать для представления позиции (желательно избежать "изобретения велосипеда").
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