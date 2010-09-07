Представление шахматной партии на Scheme R5RS

$100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Мне нужен код на языке Scheme R5RS для обработки шахматных партий. Играть в шахматы ему не надо, достаточно только отслеживать доску и ходы:

* Загрузка позиции из PGN

* Сохранение позиции в PGN

* Сделать ход, записанный краткой или полной нотацией

* Необязательно: создать список возможных ходов

Имущественные права на код переходят ко мне.

В заявках упомяните, какой подход вы собираетесь использовать для представления позиции (желательно избежать "изобретения велосипеда").

13 лет назад
olpa
Олег 
45 летГермания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ibazanov
Иван 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$105
7 дней
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