Представление шахматной партии на Scheme R5RS

Мне нужен код на языке Scheme R5RS для обработки шахматных партий. Играть в шахматы ему не надо, достаточно только отслеживать доску и ходы:

* Загрузка позиции из PGN

* Сохранение позиции в PGN

* Сделать ход, записанный краткой или полной нотацией

* Необязательно: создать список возможных ходов

Имущественные права на код переходят ко мне.

В заявках упомяните, какой подход вы собираетесь использовать для представления позиции (желательно избежать "изобретения велосипеда").