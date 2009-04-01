Мне нужен рабочий пример, как перехватить функцию GetSysColor из user32.dll. Перехватчик должен возвращать или переопределённое мною значение или результат оригинальной функции GetSysColor, если переопределения не было. Тестировать буду примерно таким кодом: [code]int _tmain(ing argc, _TCHAR* argv[]) { ...
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- Системное программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
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В документации на Ворд-макросы надо переделать изображения: - снять скриншоты в английском интерфейсе Ворда, - добавить поясняющие элементы. Вторая задача: - дать мне инструкцию, как самостоятельно повторить результат в gimp'е или другом свободном редакторе. Скриншоты должны быть приведены к единому ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Одностраничный сайт программного продукта надо привести в порядок. Требуется, чтобы * посетителю приятно взглянуть на сайт, и * легко нажать на ссылку "download". == Технические требования == Основа для дизайна: см. файл ideal_home_page.pdf в zip-файле во вложении к проекту. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Нужно написать прорамму на Си, которая: * запускает другую программу, * ждёт её завершения, * если в stderr/stdout что-то есть, сообщает пользователю от этом. На Python это выглядит примерно так: :: import sys, subprocess, wx :: cmd = ' '.join(sys.argv[1:]) :: p ...Системное программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Есть дерево (wxTreeCtrl), элементы которого находятся в шести состояниях. Надо придумать такой дизайн, чтобы состояние было ясно с первого взгляда. А затем запрограммировать этот дизайн. === Состояния === Элемент может быть или "просто элемент", или "тег". Смысл ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Макрос выводит окошко с деревом-оглавлением документа. Пользователь выбирает главы, нажимает на кнопку, и макрос удаляет выбранные главы. Язык реализации (в порядке предпочтения): Python, JavaScript, всё остальное.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Требуется написать инструкцию по эксплуатации для вымышленного прибора. В руководстве должны быть основные структуры, в том числе: * рисунки с легендами, * таблицы, * ссылки на главы, рисунки и таблицы, * предупреждения об опасности, * список сокращений, * алфавитный указатель. Оформление не ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Во вложении текстовый файл. В нём таблицы. Человеку это очевидно, а вот компьютеру нет. Надо перевести таблицы в удобный для компьютера вид, например, в excel. Копия файла для быстрого просмотра: http://uucode.com/tmp/20110913/vim-index.txtПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Нужно сделать unit testing framework для PDF-файлов, и в качестве примера использования написать тесты для PDF-файла во вложении: Тест 1: Расстояние между базовыми линиями строк равно 12pt Тест 2: Расстояние между разделительными линиями равно 25pt Тест 3: Ссылки ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Мне нужен код на языке Scheme R5RS для обработки шахматных партий. Играть в шахматы ему не надо, достаточно только отслеживать доску и ходы: * Загрузка позиции из PGN * Сохранение позиции в PGN * Сделать ход, записанный краткой ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен PHP-код, который может: 1) создать TeX-"проект" 2) запустить TeX 3) вытащить полезные сообщения из лога 4) если надо, повторить 2 и 3 5) удалить старые проекты Далее, нужен пример PHP-скрипта, который использует запускалку, а именно: получает .tex-файл от пользователя, компилирует ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Глобальная задача: windows-пользователь нажимает на кнопочку, и на unix-сервере запускается программа, которая работает с локальными файлами пользователя. Текущая задача: сделать, чтобы серверная программа могла работать с локальными файлами пользователя. Первый weblancer-проект для текущей задачи: * ознакомиться с более ...Системное программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Нужно написать туториал для среднетолковых студентов, как создавать таблицы и использовать формы в Microsoft Access. Следуя инструкциям, студенты должны самостоятельно создать с нуля следующее приложение. Приложение: база заказов. Две таблицы: заказы и счета. Таблица "заказы" состоит из: ...Базы данных1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Надо посмотреть, работает ли xslt-процессор от Microsoft под эмулятором wine. Если нет, то разобраться и рассказать, почему. Если да, то написать инструкцию, как выполнить простое xslt-преобразование (приложено к проекту). Для определённости, пусть wine будет самой свежей версии ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Надо написать GUI-приложение (на wxPython), которое может зайти на сайт по FTP и установить или настроить простой PHP-скрипт. Описание программы с точки зрения пользователя -- во вложении (часть 3). Проект большой, первые шаги такие: * Написание прототипа, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Нужен jabber-бот, который умеет принимать файлы от пользователей. Примерно так: я выделяю набор файлов, перетаскиваю их в свой jabber-client, а где-то далеко на сервере их подхватывает бот и складывает в какую-то папку. Основные требования: * Бот продолжает ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Надо перевести содержимое страницы: http://www.easyphp.ru/7/ Копия во вложении. В тексте 930 слов. Я ожидаю, что предложения будут в районе 1-2 цента за слово. Тестовое задание: переведите на английский фразу: ``Опишите немного будущее содержимое нового раздела Вашего форума - ...Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Пользователь антиспама пожаловался, что защита закрывает не все дыры: http://bbantispam.com/forum/viewtopic.php?p=1578#1578 [quote] I have tried bbantispam now on PHP-Nuke 7.2. It works very well and protects completely from spam in: * Forum * Feedback It seems to not work for: * Your Account * Reviews ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть html в табличной вёрстке. Нужно переделать всё на слои, чтобы не осталось ни одного тега table, tr или td. Ссылка на HTML: http://bbantispam.com/tmp/20070802/bb/newmain.html (копия во вложении) Я накидал картинку: http://bbantispam.com/tmp/20070731/bbas_divs.png Лого и полоска (слои 1 и 3) можно сделать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Я хочу переработать главную страницу своего сайта (bbAntiSpam.com). Список пожеланий тут: http://bbantispam.com/tmp/20070722/img_1049.jpg Во сколько примерно это обойдётся? Если что, тут имеет смысл использовать почасовую оплату, так как эскиз на бумажке -- это одно, а как блоки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад