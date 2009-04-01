http://uucode.com/blog/

http://olpa.livejournal.com/

В сети по рабочим дням с 12:00 до 14:00 по Москве, иногда бываю доступен по вечерам ~21:00. Максимальный срок ответа на почту -- сутки. Если ответа нет, то значит письмо потерялось в спаме.

Не пользуюсь службами мгновенных сообщений (icq, jabber и т.д.). Если очень нужно что-то обсудить, могу позвонить по телефону или через skype.

Плачу по завершению проекта. Использую сервис безопасных сделок, комиссию беру на себя.

Условия для всех проектов: Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на создаваемую Программу в полном объеме для использования их любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Разработки самостоятельно или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам.