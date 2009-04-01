olpa

Олег olpa

 
46 летГермания/Берлин
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

http://uucode.com/blog/

http://olpa.livejournal.com/

В сети по рабочим дням с 12:00 до 14:00 по Москве, иногда бываю доступен по вечерам ~21:00. Максимальный срок ответа на почту -- сутки. Если ответа нет, то значит письмо потерялось в спаме.

Не пользуюсь службами мгновенных сообщений (icq, jabber и т.д.). Если очень нужно что-то обсудить, могу позвонить по телефону или через skype.

Плачу по завершению проекта. Использую сервис безопасных сделок, комиссию беру на себя.

Условия для всех проектов: Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на создаваемую Программу в полном объеме для использования их любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Разработки самостоятельно или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
16
безопасных платежей

  • Перехват функции из user32.dll

    Мне нужен рабочий пример, как перехватить функцию GetSysColor из user32.dll. Перехватчик должен возвращать или переопределённое мною значение или результат оригинальной функции GetSysColor, если переопределения не было. Тестировать буду примерно таким кодом: [code]int _tmain(ing argc, _TCHAR* argv[]) {   ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переработать скриншоты ms word документа

    $70

    В документации на Ворд-макросы надо переделать изображения: - снять скриншоты в английском интерфейсе Ворда, - добавить поясняющие элементы. Вторая задача: - дать мне инструкцию, как самостоятельно повторить результат в gimp'е или другом свободном редакторе. Скриншоты должны быть приведены к единому ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать html, добавить дизайн на основе шаблона

    $100

    Одностраничный сайт программного продукта надо привести в порядок. Требуется, чтобы * посетителю приятно взглянуть на сайт, и * легко нажать на ссылку "download". == Технические требования == Основа для дизайна: см. файл ideal_home_page.pdf в zip-файле во вложении к проекту. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обёртка для запуска .exe и вывода stdout/stderr

    $100

    Нужно написать прорамму на Си, которая: * запускает другую программу, * ждёт её завершения, * если в stderr/stdout что-то есть, сообщает пользователю от этом. На Python это выглядит примерно так: :: import sys, subprocess, wx :: cmd = ' '.join(sys.argv[1:]) :: p ...

    Python
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • WxPython, дизайн для дерева и его реализация

    $100

    Есть дерево (wxTreeCtrl), элементы которого находятся в шести состояниях. Надо придумать такой дизайн, чтобы состояние было ясно с первого взгляда. А затем запрограммировать этот дизайн. === Состояния === Элемент может быть или "просто элемент", или "тег". Смысл ...

    Python
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расширение для OpenOffice

    $250

    Макрос выводит окошко с деревом-оглавлением документа. Пользователь выбирает главы, нажимает на кнопку, и макрос удаляет выбранные главы. Язык реализации (в порядке предпочтения): Python, JavaScript, всё остальное.

    JavascriptPython
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать инструкцию по эксплуатации

    $250

    Требуется написать инструкцию по эксплуатации для вымышленного прибора. В руководстве должны быть основные структуры, в том числе: * рисунки с легендами, * таблицы, * ссылки на главы, рисунки и таблицы, * предупреждения об опасности, * список сокращений, * алфавитный указатель. Оформление не ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разметить таблицы

    Во вложении текстовый файл. В нём таблицы. Человеку это очевидно, а вот компьютеру нет. Надо перевести таблицы в удобный для компьютера вид, например, в excel. Копия файла для быстрого просмотра: http://uucode.com/tmp/20110913/vim-index.txt

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Unit testing framework для PDF

    $300

    Нужно сделать unit testing framework для PDF-файлов, и в качестве примера использования написать тесты для PDF-файла во вложении: Тест 1: Расстояние между базовыми линиями строк равно 12pt Тест 2: Расстояние между разделительными линиями равно 25pt Тест 3: Ссылки ...

    PythonLinuxPerl
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Представление шахматной партии на Scheme R5RS

    $100

    Мне нужен код на языке Scheme R5RS для обработки шахматных партий. Играть в шахматы ему не надо, достаточно только отслеживать доску и ходы: * Загрузка позиции из PGN * Сохранение позиции в PGN * Сделать ход, записанный краткой ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запускалка TeX'а на PHP

    $50

    Нужен PHP-код, который может: 1) создать TeX-"проект" 2) запустить TeX 3) вытащить полезные сообщения из лога 4) если надо, повторить 2 и 3 5) удалить старые проекты Далее, нужен пример PHP-скрипта, который использует запускалку, а именно: получает .tex-файл от пользователя, компилирует ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дать windows-директорию для unix-сервера через ssh

    Глобальная задача: windows-пользователь нажимает на кнопочку, и на unix-сервере запускается программа, которая работает с локальными файлами пользователя. Текущая задача: сделать, чтобы серверная программа могла работать с локальными файлами пользователя. Первый weblancer-проект для текущей задачи: * ознакомиться с более ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Access с формочками

    $100

    Нужно написать туториал для среднетолковых студентов, как создавать таблицы и использовать формы в Microsoft Access. Следуя инструкциям, студенты должны самостоятельно создать с нуля следующее приложение. Приложение: база заказов. Две таблицы: заказы и счета. Таблица "заказы" состоит из: ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работает ли Microsoft XSLT под wine?

    $10

    Надо посмотреть, работает ли xslt-процессор от Microsoft под эмулятором wine. Если нет, то разобраться и рассказать, почему. Если да, то написать инструкцию, как выполнить простое xslt-преобразование (приложено к проекту). Для определённости, пусть wine будет самой свежей версии ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • WxPython, установщик скрипта на сервере

    $300

    Надо написать GUI-приложение (на wxPython), которое может зайти на сайт по FTP и установить или настроить простой PHP-скрипт. Описание программы с точки зрения пользователя -- во вложении (часть 3). Проект большой, первые шаги такие: * Написание прототипа, ...

    PHPPython
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Jabber-bot, умеющий принимать файлы

    $200

    Нужен jabber-бот, который умеет принимать файлы от пользователей. Примерно так: я выделяю набор файлов, перетаскиваю их в свой jabber-client, а где-то далеко на сервере их подхватывает бот и складывает в какую-то папку. Основные требования: * Бот продолжает ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевести интервью на английский язык

    $20

    Надо перевести содержимое страницы: http://www.easyphp.ru/7/ Копия во вложении. В тексте 930 слов. Я ожидаю, что предложения будут в районе 1-2 цента за слово. Тестовое задание: переведите на английский фразу: ``Опишите немного будущее содержимое нового раздела Вашего форума - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прикрутить антиспам к PHP Nuke

    $10

    Пользователь антиспама пожаловался, что защита закрывает не все дыры: http://bbantispam.com/forum/viewtopic.php?p=1578#1578 [quote] I have tried bbantispam now on PHP-Nuke 7.2. It works very well and protects completely from spam in: * Forum * Feedback It seems to not work for: * Your Account * Reviews ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переверстать слоями

    $15

    Есть html в табличной вёрстке. Нужно переделать всё на слои, чтобы не осталось ни одного тега table, tr или td. Ссылка на HTML: http://bbantispam.com/tmp/20070802/bb/newmain.html (копия во вложении) Я накидал картинку: http://bbantispam.com/tmp/20070731/bbas_divs.png Лого и полоска (слои 1 и 3) можно сделать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обновление главной страницы

    $40

    Я хочу переработать главную страницу своего сайта (bbAntiSpam.com). Список пожеланий тут: http://bbantispam.com/tmp/20070722/img_1049.jpg Во сколько примерно это обойдётся? Если что, тут имеет смысл использовать почасовую оплату, так как эскиз на бумажке -- это одно, а как блоки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bw
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дать windows-директорию для unix-сервера через ssh
Текст отзыва...
Полезное обсуждение способов реализации проекта. Найдёны возможные проблемы в моём техзадании, предложены и обоснованы альтернативы.
Ответный отзыв
velena7
52 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Переработать скриншоты ms word документа
Отличный заказчик, с которым приятно работать! Ответы на все вопросы и уточнения получала оперативно, кратко и по существу. Оплата поступила сразу по факту завершения работы. Рекомендую!
Елена аккуратно и хорошо сделала всё необходимое. Справилась с возникавшими по ходу дела сюрпризами.
Ответный отзыв
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Обновление главной страницы
Заказчика рекомендую. Делал для него пару проектом. Довольными остались оба.
Было сделано в соответствии с пожеланиями.
Ответный отзыв
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Обёртка для запуска .exe и вывода stdout/stderr
Хороший заказчик, рекомендую. ТЗ и оплата без проблем.
Всё получилось без проблем, но т.к. я сам программист, то не мог не подправить исходный код и привести к тому виду, что нравится мне.
Ответный отзыв
ArkadiSov
Аркадий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Сверстать html, добавить дизайн на основе шаблона
Хороший заказчик, все ясно и понятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Я очень доволен результатом. Внешний вид страницы -- как ожидался, код -- правильный xhtml со стилями. Незаметные на первый взгляд мелочи тоже сделаны.
Ответный отзыв