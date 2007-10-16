Jabber-bot, умеющий принимать файлы

Нужен jabber-бот, который умеет принимать файлы от пользователей. Примерно так: я выделяю набор файлов, перетаскиваю их в свой jabber-client, а где-то далеко на сервере их подхватывает бот и складывает в какую-то папку.

Основные требования:

* Бот продолжает работу во время приёма файлов

* Он может обслуживать несколько пользователей одновременно

Если файл уже есть, то пусть бот спросит, что делать: перезаписать, пропустить, перезаписать все файлы из текущего набора, пропустить все из текущего набора, отменить дальнейщую загрузку.

Бот должен отзываться на такие команды:

* status: узнать статистику, сколько из скольки файлов уже загружено

* cancel: прервать текущую загрузку файлов

* suspend: приостановить текущую загрузку

* resume: продолжить загрузку после suspend

Я предполагаю, что писаться бот будет на python'е с использованием библиотеки xmpppy (http://xmpppy.sourceforge.net/). Если это не так, предложите свои варианты и обоснуйте выбор.