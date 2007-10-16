Jabber-bot, умеющий принимать файлы

Создать программу, позволяющую отображать графики функций, заданных таблично (чтение из файла) и простейшими математическими выражениями (sin, cos, tg, x квадрат и куб). В процессе выполнения реализовать: • формат файла для хранения табличных функций; • окно работы с табличными ...
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Нужен jabber-бот, который умеет принимать файлы от пользователей. Примерно так: я выделяю набор файлов, перетаскиваю их в свой jabber-client, а где-то далеко на сервере их подхватывает бот и складывает в какую-то папку.
Основные требования:
* Бот продолжает работу во время приёма файлов
* Он может обслуживать несколько пользователей одновременно
Если файл уже есть, то пусть бот спросит, что делать: перезаписать, пропустить, перезаписать все файлы из текущего набора, пропустить все из текущего набора, отменить дальнейщую загрузку.
Бот должен отзываться на такие команды:
* status: узнать статистику, сколько из скольки файлов уже загружено
* cancel: прервать текущую загрузку файлов
* suspend: приостановить текущую загрузку
* resume: продолжить загрузку после suspend
Я предполагаю, что писаться бот будет на python'е с использованием библиотеки xmpppy (http://xmpppy.sourceforge.net/). Если это не так, предложите свои варианты и обоснуйте выбор.
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