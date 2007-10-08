Отключить предупреждение о неподписанном драйвере

$50
Системное программированиеЗакрыт10 заявок322 просмотра
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При установке драйвера OpenVPN Windows ругается (нужно жать кнопку для продолжения)

на неподписанный драйвер.

Нужно решение для отключения этого сообщения на время инсталляции

(т.е. программно отключить и включить после инсталляции).

Конкретно: устанавливается OpenVPN драйвер, во время работы инсталлятора появляется это пресловутое предупреждение и требует вмешательства пользователя...

Просьба указывать имеющееся решение:

1.программное (Delphi, C++, VB ? )

2.reg файл

3.или может быть есть готовая утилита командной строки

Требование: OS: Win2000, XP, 2003 (vista не нужно).

16 лет назад
alex_step
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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