Inventory система

Необходимо написать или доработать готовый модуль редиректа запросов пользователя при условии выполнения заданных требований на просматриваемом сайте. Замечательно, если есть наработки и опыт в области адваре (приоритет именно таким людям). Знающему и разбирающемуся человеку работа не ...
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Требуется разработать модуль для сбора системной информации компьютера. Модуль представляет собой .exe файл который запускается на клиентской машине через Login Script или автозагрузку и выводит данные в файл. Вся информация берется из реестра. Аналог можно посмотреть сдесь: _http://checkcfg.narod.ru . Средство разработки VC++2005.
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