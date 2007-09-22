Inventory система

Системное программированиеЗакрыт8 заявок286 просмотров
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Требуется разработать модуль для сбора системной информации компьютера. Модуль представляет собой .exe файл который запускается на клиентской машине через Login Script или автозагрузку и выводит данные в файл. Вся информация берется из реестра. Аналог можно посмотреть сдесь: _http://checkcfg.narod.ru . Средство разработки VC++2005.

16 лет назад
simpl
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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