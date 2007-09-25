Видеоплеер

$10000
Системное программированиеЗакрыт2 заявки520 просмотров
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разработка Плеера + разработка отдельного кодера видео файлов для проигрывания в нем.

подробности в ПМ.

16 лет назад
Hugo-boss
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
dyachenko_a_u
Вадим 
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад
60 дней
S0NIC
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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