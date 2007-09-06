Модуль редиректа запросов пользователя (адваре).

$1000
Системное программированиеЗакрыт2 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать или доработать готовый модуль редиректа запросов пользователя при условии выполнения заданных требований на просматриваемом сайте.

Замечательно, если есть наработки и опыт в области адваре (приоритет именно таким людям). Знающему и разбирающемуся человеку работа не доставит больших хлопот. Исчерпывающие инструкции - в ICQ 611-162-17.

16 лет назад
thisisgeo
Гость 
52 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад