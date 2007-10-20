Внесение изменений в дистрибутив WV

Требуется квалифицированная группа разработчиков для реализации проекта разработки программно-аппаратного комплекса. Общее описание проекта В комплекс должны входить устройства и сервер, соответственно необходимо разработать следующее: 1. Аппаратная составляющая Устройство и программное обеспечение для него под управлением Linux. Основная задача устройства – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется внесение определенных изменений в дистрибутив Win Vista.
Изменения касаются только стартовой страницы, прописанной по дефолту. Оцените пожалуйста возможность, и цену подобного изощрения.
- Похожие заказы
- $70000Системное программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработать программу на Visual C++, фиксирующую все сообщения, поступающие в программу от клавиатуры. Программа должна выводить информацию о типе и параметрах сообщений в клиентскую область окна. При переполнении окна, программа осуществляет прокрутку (при помощи полос ...Системное программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуетя дописать компонент приложения для платформы Тотом Го. Очень желателен опыт с ТомТом или со встроенными приложениями с ограниченными ресурсами. Языки С++, С, под клон Linux. В реакции обязательно размер оплаты и похожие проекты. Место работы во ...Системное программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
The hardware is all done and I do not require any schematic, layout, assembly, or manufacturing help. All I am looking for is an expert firmware engineer who can write the device drivers given the ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать модуль для сбора системной информации компьютера. Модуль представляет собой .exe файл который запускается на клиентской машине через Login Script или автозагрузку и выводит данные в файл. Вся информация берется из реестра. Аналог ...Системное программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо написать или доработать готовый модуль редиректа запросов пользователя при условии выполнения заданных требований на просматриваемом сайте. Замечательно, если есть наработки и опыт в области адваре (приоритет именно таким людям). Знающему и разбирающемуся человеку работа не ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10000
разработка Плеера + разработка отдельного кодера видео файлов для проигрывания в нем. подробности в ПМ.Системное программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Мне нужна програмка, которая была не заметна юзверю, и она ежечасно высылала файлы(а лучше выкладывала на фтп) из определенной папки. Суть в том, что с этого компьютера выходят в нет раза 3-4 в день, и вот ...Системное программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Необходимо создать программу (на С/C++ под юникс) для автоматического чтения почты с множества почтовых экаунтов CPANEL-типа и сохранения ее в MySQL базе данных. Детали по переписке.Системное программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуеться написать или готовое решение для удаленного администрирования в среде Windows icq 500398Системное программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад