Дописать компонент приложения для платформы Тотом Го

Системное программированиеЗакрытнет заявок204 просмотра
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Требуетя дописать компонент приложения для платформы Тотом Го.

Очень желателен опыт с ТомТом или со встроенными приложениями с ограниченными ресурсами.

Языки С++, С, под клон Linux.

В реакции обязательно размер оплаты и похожие проекты.

Место работы во Львове или удаленно если имеется Томтом девайс.

16 лет назад
dennisa
Денис 
43 годаНидерланды
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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