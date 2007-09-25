The hardware is all done and I do not require any schematic, layout, assembly, or manufacturing help. All I am looking for is an expert firmware engineer who can write the device drivers given the ...
Дописать компонент приложения для платформы Тотом Го
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуетя дописать компонент приложения для платформы Тотом Го.
Очень желателен опыт с ТомТом или со встроенными приложениями с ограниченными ресурсами.
Языки С++, С, под клон Linux.
В реакции обязательно размер оплаты и похожие проекты.
Место работы во Львове или удаленно если имеется Томтом девайс.
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