Программа на Visual C++

Системное программированиеЗавершен3 заявки400 просмотров
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Разработать программу на Visual C++, фиксирующую все сообщения, поступающие в программу от клавиатуры. Программа должна выводить информацию о типе и параметрах сообщений в клиентскую область окна. При переполнении окна, программа осуществляет прокрутку (при помощи полос скроллинга) информации. С помощью нажатия определенных клавиш пользователь может прекратить либо продолжить вывод сообщений на экран.

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Rbt
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Snakecatcher
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linker
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