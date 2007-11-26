Область знаний - программирование на ассемблере (Tasm, Masm), Borland C++ Builder, Delphi, VC++, MS .Net, Visual Basic. Разработка баз данных.
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Отзывы заказчиков
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Прикладное ПО
11 отзывов(-2)
от $10
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Системное программирование
5 отзывов
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Базы данных
нет отзывов
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