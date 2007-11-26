linker

Михаил Соколов linker

 
37 летРоссия/Муром
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Область знаний - программирование на ассемблере (Tasm, Masm), Borland C++ Builder, Delphi, VC++, MS .Net, Visual Basic. Разработка баз данных.

Delphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
matsokin
Гость 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$29
10 баллов
16 лет назад
Составить блок схему и написать прогу КР580ВМ80А
все отлично. быстро-качественно. + эмулятор зачетный. спасибо.
sirop
Иван 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Программа просм. и изм. времени через CMOS на ASM
Получил результат на 100%. Учтены все пожелания, работа сделана в срок. Рекомендую этого специалиста.
sirop
Иван 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Вставить ASM фрагменты в готовые Pascal программы
Быстро справился с поставленной задачей. Учтены все пожелания. Понравилась реакция на уточнения по ходу работы. Я доволен.
Kai7ru
Андрей 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$39
10 баллов
16 лет назад
Разработка учебной субд
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MrObserver
Олег 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
Исправить класс (поток) захвата экрана
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
11 отзывов(-2)
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Системное программирование
5 отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга